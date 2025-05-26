Армия России освободила два населённых пункта в Сумской области
ВС РФ освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области
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За минувшие сутки российские войска освободили сёла Беловоды и Владимировка в Сумской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Согласно информации ведомства, подразделения группировки войск «Север» в результате стремительных и решительных действий взяли под контроль указанные населённые пункты.
Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили три населённых пункта в Сумской области и ДНР. Речь идёт о Локне (Сумская область), Ступочках и Отрадном (ДНР). Накануне стало известно о взятии под контроль Романовки.