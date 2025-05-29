Успехи Армии России на поле боя устранят исходящие от Украины угрозы, уверен бразильский аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос. По его оценке, российские военные имеют полное право взять под свой контроль Харьков, Одессу, Карпаты и Киев ради обеспечения безопасности страны.

«Историческая миссия РФ в этом конфликте ясна: гарантировать, что её народ больше никогда не будет подвергаться угрозе, что российские города больше никогда не будут бомбить безнаказанно и что ни одно соседнее государство больше никогда не станет базой для операций геополитических врагов. Если для этого потребуется взять Харьков, Одессу, Киев или Карпаты — пусть будет так», — пишет Лейрос в статье для Strategic Culture.