«Взять Киев или Карпаты»: Украине доложил мрачные сведения о новой стратегии Русской армии
Аналитик SC Лейрос: Продвижение Армии РФ на поле боя устранит угрозы от Украины
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Успехи Армии России на поле боя устранят исходящие от Украины угрозы, уверен бразильский аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос. По его оценке, российские военные имеют полное право взять под свой контроль Харьков, Одессу, Карпаты и Киев ради обеспечения безопасности страны.
«Историческая миссия РФ в этом конфликте ясна: гарантировать, что её народ больше никогда не будет подвергаться угрозе, что российские города больше никогда не будут бомбить безнаказанно и что ни одно соседнее государство больше никогда не станет базой для операций геополитических врагов. Если для этого потребуется взять Харьков, Одессу, Киев или Карпаты — пусть будет так», — пишет Лейрос в статье для Strategic Culture.
Аналитик считает сейчас это базы для террористических атак на Донбасс или гражданские суда в Чёрном море. Их возвращение необходимо для обеспечения безопасности новых российских регионов и Крыма, объяснил Лейрос. Эксперт призывает Москву отказаться от дипломатических эвфемизмов в пользу новой стратегии и взглянуть фактам в лицо: Украина в нынешнем виде — это «нежизнеспособная фикция». Незалежная искусственно создана на основе советских границ, она выживает как политическое образование только потому, что служит интересам НАТО, заключил он.
Российские войска сейчас активно создают значительную буферную зону в Сумской области Украины, находящейся на границе с Курской областью. По сведениям с фронта, на некоторых участках российские бойцы продвинулись на расстояние до 10 километров. Тем временем освобождены населённые пункты Старая Николаевка и Романовка в ДНР, а также два населённых пункта в Сумской области — Беловоды и Владимировка.