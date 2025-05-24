Днепропетровск и Сумы ждут нашу армию: какие ещё области Украины могут стать российскими Политолог Дмитрий Родионов — о том, что переход некоторых украинских регионов под контроль России является не только необходимым условием для снижения угроз, но и восстановлением исторической справедливости. 23 мая, 21:27 Армия России готовит буферную зону у нашей границы. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Буферная зона безопасности вдоль границы с Украиной создаётся для защиты Белгородской, Брянской и Курской областей, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

— Мы с вами понимаем, что в дополнительной поддержке сейчас нуждаются жители Курской области и других наших приграничных регионов в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения — это Белгородская, Брянская области, — отметил глава государства.

По словам президента, приграничные регионы регулярно подвергаются атакам со стороны Украины — в том числе обстрелам, действиям беспилотников и диверсионным вылазкам, поэтому создание зоны безопасности направлено на снижение подобных угроз.

ВС РФ сейчас решают задачу создания буферной зоны, подчеркнул президент. Обозначенные им области граничат с Харьковской, Сумской и Черниговской областями Украины.

Харьковская область

В Харьковской области буферная зона формируется уже год, если не считать того, что часть её территорий оставалась под контролем ВС РФ с начала СВО. В мае прошлого года Российская армия перешла в наступление под Волчанском, добившись там определённых успехов. Возможно, всё происходит не так быстро, как хотелось бы, но инициатива остаётся в руках ВС РФ, которые продолжают вгрызаться в территорию. Окончательно освободив Курскую область, что позволило подтянуть резервы, подразделения группировки «Север» после длительной оперативной паузы возобновили наступательные действия в Волчанске.

ВС РФ продвигаются к Сумам и Харькову. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

На юге области наши уже заходят в Купянск, ведут разведку и даже выходят к Чугуеву. А Чугуев — это уже пригород Харькова.

И если харьковская «история» — давняя, то в Сумскую область, преследуя отступающего из Курской области противника, ВС РФ зашли в феврале этого года, впервые после отвода войск весной 2022-го.

Сумская область

На днях стало известно, что российские войска приблизились к Юнаковке — ключевому логистическому узлу ВСУ. До окраин областного центра осталось уже менее 20 километров.

Накануне Владимир Путин провёл встречу с главами муниципалитетов Курской области, на которой глава Глушковского района Павел Золотарёв заявил, что Сумы должны стать российскими, говоря о том, на сколько километров нужно отогнать противника от российской границы.

— Сумы должны быть наши… Мы не можем жить как на полуострове. Нас должно быть побольше. Хотя бы Сумы. Я думаю так. И с вами как с главнокомандующим мы победим, — сказал он.

— Поэтому Александра Евсеевича [Хинштейна] и выбирали, он тоже так хочет всё побольше, — пошутил в ответ Путин.

Пошутил ли? Как известно, в каждой шутке есть доля… шутки.

Сам Хинштейн, комментируя эти слова, заявил, что его дедушка родом из Сумской области.

— Так что эта земля для меня совсем не чужая, — подчеркнул он.

Эта земля не чужая для России! С момента основания Сум в 1652 году население города было представлено русскими служилыми людьми воеводы Арсеньева и переселенцами из Поднепровья атамана Кондратьева — полковника Сумского слободского полка, подчинявшегося белгородскому воеводе. Это русская земля, как и вся Слобожанщина.

Армии России осталось менее 20 километров до Сум. Фото © ТАСС / Александр Река

Впрочем, дело вовсе не в исторических причинах, хотя и в них тоже, ведь СВО в определённом смысле это восстановление исторической справедливости — возвращение обильно политых русской кровью исторических территорий, за которые мы воевали веками, а потом отстраивали, создавая цивилизацию, — местами с нуля. Дело ещё и в людях, которые там живут, многие из которых хотели бы снова вернуться в лоно России.

Конечно, у нас сейчас нет возможности провести замер общественного мнения: ни в Сумах, ни в Харькове, в отличие от Крыма, Донецка и Луганска, не проводилось референдумов — их просто не позволили провести. Но мы знаем, что там живут люди, считающие себя русскими и говорящие на русском языке, который нынешняя украинская власть пытается уничтожить, вытравить. И мы должны защитить этих людей.

Но ещё больше мы должны защитить тех, кто уже является гражданами России, кому ежедневно грозит опасность украинской артиллерии, украинских дронов, попыток прорыва диверсионных групп, как это было с курянами. Для этого и создаётся буферная зона. И она нужна для защиты всей российской границы, а значит, она должна быть даже шире, чем то, о чём говорил президент.

Ведь с Украиной граничат не только Курская, Брянская и Белгородская области, но и Херсонская и Запорожская, и ДНР. А значит, буферная зона должна быть распространена на Николаевскую и Днепропетровскую области.

Днепропетровская область

21 мая стало известно, что ВС РФ подошли к границе Днепропетровской области. И не просто подошли, а закрепились.

Полагаю, вопрос захода туда решён давно. Это логично хотя бы с чисто военной точки зрения — юг этого региона должен стать плацдармом для наступления с севера на Запорожье.

Конечно, нас там давно ждут. Всю весну ВСУ усиленно окапывались на границе, строя с нуля укрепления и эвакуируя местное население.

В середине мая появилась информация о том, что власти приграничного региона готовятся к расширению районов принудительной эвакуации. Как сообщил первый замглавы областной военной администрации Юрий Яндульский, уже составлены соответствующие списки всех людей, которые проживают на эвакуируемых территориях, включая детей, людей с инвалидностью и людей пожилого возраста.

Армия России впервые зашла в Днепропетровскую область в этом году. Фото © ТАСС / Александр Река

В целом угон населения бандеровцами вглубь Украины — старая практика, которая применяется для того, чтобы оставить наступающим российским войскам выжженную и обезлюженную землю. Но это говорит о том, что они всерьёз готовятся к сдаче данной территории.

Сегодня же стало известно, что командование нацистского батальона «Айдар»* выводит вглубь Днепропетровской области основные силы из ДНР. С одной стороны, это может свидетельствовать о больших потерях и принятии факта неизбежной полной потери территории ДНР, с другой — может демонстрировать новые приоритеты: не пустить ВС РФ к самому Днепропетровску, сковав их боями на окраине области, которую спешно готовят к обороне.

Тут необходимо понимать, что Днепропетровская область — это не просто буферная зона и одна из областей исторической Новороссии, где поддержка населения России, пожалуй, выше, чем в Сумской и Черниговской областях. Это важнейшая кладезь природных богатств (до 50% запасов полезных ископаемых Украины) и промышленный комплекс, который наравне с Донбассом составлял основу украинской экономики.

Днепропетровская область — это Криворожский железорудный бассейн, Никопольский бассейн марганцевых руд, это залежи титана и циркония, редкоземельных металлов, которые Владимир Зеленский недавно отдал США.

Днепропетровская область — это 587 промышленных предприятий 15 различных отраслей, дающих 15,6 % всей промышленной продукции Украины: горнорудные предприятия, предприятия чёрной металлургии. Днепропетровская область — это КБ «Днепровское», КБ «Южное», «Южмаш».

Лишение этой территории будет не просто болезненно для экономики киевского режима, а практически смертельно для неё. А вот сохранение их под контролем Украины — это источник постоянных проблем для России.

Николаевская и Одесская области

Иными словами, если мы и впрямь говорим о необходимости демилитаризации Украины, то оставлять ей Днепропетровскую область категорически нельзя. Как и Николаевскую, которая является не только буферной зоной, но и плацдармом украинского кораблестроения, там находятся Николаевский авиаремонтный завод и Николаевский бронетанковый завод.

Наконец, это выход к морю, которого у Украины не должно быть. То же, кстати, касается и Одесской области — на то, чтобы забрать её, есть ещё больше причин, для описания которых потребовался бы отдельный текст…

* Запрещённая в России террористическая организация

Авторы Дмитрий Родионов