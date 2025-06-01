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Регион
Опубликовано 1 июня 2025, 09:27
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Армия России освободила Алексеевку в Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Вооружённые силы России освободили село Алексеевка в Сумской области. Об очередном достижении российских бойцов сообщили в оборонном ведомстве.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий освободили населённый пункт Алексеевка Сумской области», — рассказали в Минобороны.

Армия России освободила 13 населённых пунктов за неделю
Армия России освободила 13 населённых пунктов за неделю

Вчера стало известно, что ВС РФ освободили населённые пункты Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР. Водолаги перешли под контроль группировки войск «Север», а бойцы из группировки «Восток» заняли Новополь.

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Оксана Попова
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