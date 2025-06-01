Вооружённые силы России освободили село Алексеевка в Сумской области. Об очередном достижении российских бойцов сообщили в оборонном ведомстве.

Вчера стало известно, что ВС РФ освободили населённые пункты Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР. Водолаги перешли под контроль группировки войск «Север», а бойцы из группировки «Восток» заняли Новополь.