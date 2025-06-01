Армия России освободила Алексеевку в Сумской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara
Вооружённые силы России освободили село Алексеевка в Сумской области. Об очередном достижении российских бойцов сообщили в оборонном ведомстве.
«Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий освободили населённый пункт Алексеевка Сумской области», — рассказали в Минобороны.
Вчера стало известно, что ВС РФ освободили населённые пункты Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР. Водолаги перешли под контроль группировки войск «Север», а бойцы из группировки «Восток» заняли Новополь.