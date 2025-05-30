Армия России освободила 13 населённых пунктов за неделю

За прошедшую неделю ВС России установили контроль над семью населёнными пунктами в ДНР, четырьмя в Сумской области и двумя в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение недели подразделения группировки войск освободили населённые пункты Локня, Владимировка, Беловоды и Константиновка Сумской области. <...> Строевка и Кондрашовка Харьковской области. <...> Ступочки, Романовка, Старая Николаевка и Гнатовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Также в оборонном ведомстве уточнили, что в результате активных действий ВС РФ был установлен контроль над населёнными пунктами Шевченко 1-е, Отрадное и Зелёное Поле в ДНР.