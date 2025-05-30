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Регион
30 мая, 10:14

Армия России освободила 13 населённых пунктов за неделю

Минобороны: ВС РФ за неделю освободили 13 населённых пунктов

Военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

За прошедшую неделю ВС России установили контроль над семью населёнными пунктами в ДНР, четырьмя в Сумской области и двумя в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение недели подразделения группировки войск освободили населённые пункты Локня, Владимировка, Беловоды и Константиновка Сумской области. <...> Строевка и Кондрашовка Харьковской области. <...> Ступочки, Романовка, Старая Николаевка и Гнатовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Также в оборонном ведомстве уточнили, что в результате активных действий ВС РФ был установлен контроль над населёнными пунктами Шевченко 1-е, Отрадное и Зелёное Поле в ДНР.

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ВС РФ активно продвигаются в Харьковской области, оттесняя противника. Ранее стало известно, что наши войска взяли под контроль большую часть населённого пункта Редкодуб.

Мария Любицкая
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