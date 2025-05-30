Российские войска заняли большую часть Редкодуба в Харьковской области

Армия России продолжает вести активную наступательную операцию в Харьковской области. Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска взяли под контроль большую часть населённого пункта Редкодуб.

По словам Марочко, в ходе интенсивных боевых действий российские подразделения смогли закрепиться в центре Редкодуба.