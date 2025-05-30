Российские войска заняли большую часть Редкодуба в Харьковской области
Военнослужащие РФ. Обложка © Telegram / Минобороны России
Армия России продолжает вести активную наступательную операцию в Харьковской области. Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска взяли под контроль большую часть населённого пункта Редкодуб.
По словам Марочко, в ходе интенсивных боевых действий российские подразделения смогли закрепиться в центре Редкодуба.
«На вечер 29 мая 2025 года под наш контроль перешёл практически весь населённый пункт», – сообщил он РИА «Новости».
По данным западных СМИ, сейчас под Харьковом сосредоточены 50 тысяч российских военных. Аналитики считают, что летом Россия начнёт наступление в регионе, чтобы прорвать линию фронта вблизи «города-крепости». Кроме того, ВС РФ открыли новый фронт в Сумской области. За неделю Армия России освободила Константиновку, Беловоды и Владимировку.