Подготовка к наступлению: На Западе заявили о переброске элитных войск РФ к Харькову

Британский телеканал Sky News опубликовал репортаж Майкла Драммонда, в котором утверждается, что Россия якобы перебрасывает войска к Харькову, описываемому как «город-крепость». Автор статьи предполагает, что это может указывать на подготовку к новой наступательной операции в регионе. Отметим, что официальных заявлений от Минобороны РФ относительно нового наступления не поступало.

Журналист сообщает о концентрации более 50 тысяч российских военных на границе с Харьковской областью после их отвода из Курской области. По его словам, аналитики считают, что у ВС РФ есть примерно четыре месяца, чтобы попытаться прорвать линию фронта, прежде чем погодные условия станут неблагоприятными.

«Налицо явная подготовка противника к активным наступательным действиям», — приводит издание слова начальник штаба 13-й оперативной бригады ВСУ Андрея Помагайбуса.

Военный аналитик Sky News Майкл Кларк считает, что переброска элитных российских подразделений, включая ВДВ, к границе Харьковской области может свидетельствовать о подготовке к масштабному наступлению на Харьков и Сумы. По его мнению, возможны как прямая атака на города, так и попытка взять прилегающие территории.