Минобороны сообщило об освобождении Радьковки в Харьковской области
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Российские военные освободили село Радьковка в Харьковской области. Об этом 23 мая сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Взять населённый пункт под контроль удалось благодаря решительным действиям группировки войск «Запад».
«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождён населённый пункт Радьковка Харьковской области», — говорится в сообщении.
Накануне в Минобороны сообщалось, что Армия России освободила Новую Полтавку в ДНР. Эта заслуга принадлежит группировке войск «Центр». Также ВС РФ вышли на границу Днепропетровской области, заставив противника выводить силы из Донецкой Народной Республики.