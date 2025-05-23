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23 мая, 10:21

Минобороны сообщило об освобождении Радьковки в Харьковской области

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Российские военные освободили село Радьковка в Харьковской области. Об этом 23 мая сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Взять населённый пункт под контроль удалось благодаря решительным действиям группировки войск «Запад».

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождён населённый пункт Радьковка Харьковской области», — говорится в сообщении.

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Накануне в Минобороны сообщалось, что Армия России освободила Новую Полтавку в ДНР. Эта заслуга принадлежит группировке войск «Центр». Также ВС РФ вышли на границу Днепропетровской области, заставив противника выводить силы из Донецкой Народной Республики.

Никита Никонов
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