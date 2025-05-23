Нацбат «Айдар»* массово выводит силы из ДНР в Днепропетровскую область
ТАСС: Нацбат «Айдар»* начал вывод основных сил из ДНР в Днепропетровскую область
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Командование украинского нацбатальона «Айдар»* начало вывод основных сил из Донецкой Народной Республики (ДНР) в Днепропетровскую область. Об этом сообщили в силовых структурах России.
«Айдар»* выводит свои основные силы с Южно-Донецкого направления вглубь Днепропетровской области. Причины — огромные потери», — приводит сообщение силовиков ТАСС.
При этом командиры нацбата оставляют малую часть недавно мобилизованных молодых новобранцев для удержания оставшихся под контролем ВСУ населённых пунктов.
Напомним, ранее сообщалось, что ВС РФ вышли на границу Днепропетровской области. Первые позиции заняли подразделения 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии из группировки войск «Центр». Выйти к границе удалось после взятия села Богатырь на Южно-Донецком направлении. Теперь украинские олигархи в панике, ведь промышленные активы многих из них находятся именно в Днепропетровской области.
* Террористическая организация, запрещённая на территории России