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23 мая, 09:36

Нацбат «Айдар»* массово выводит силы из ДНР в Днепропетровскую область

ТАСС: Нацбат «Айдар»* начал вывод основных сил из ДНР в Днепропетровскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Командование украинского нацбатальона «Айдар»* начало вывод основных сил из Донецкой Народной Республики (ДНР) в Днепропетровскую область. Об этом сообщили в силовых структурах России.

«Айдар»* выводит свои основные силы с Южно-Донецкого направления вглубь Днепропетровской области. Причины — огромные потери», — приводит сообщение силовиков ТАСС.

При этом командиры нацбата оставляют малую часть недавно мобилизованных молодых новобранцев для удержания оставшихся под контролем ВСУ населённых пунктов.

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Напомним, ранее сообщалось, что ВС РФ вышли на границу Днепропетровской области. Первые позиции заняли подразделения 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии из группировки войск «Центр». Выйти к границе удалось после взятия села Богатырь на Южно-Донецком направлении. Теперь украинские олигархи в панике, ведь промышленные активы многих из них находятся именно в Днепропетровской области.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России

Никита Никонов
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