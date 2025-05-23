Боевики украинского нацбатальона «Айдар»* развернули на приграничных участках между ДНР и Днепропетровской областью несколько мобильных установок для сжигания тел. Об этом сообщили в силовых структурах.

«Айдар»* развернул несколько полевых крематориев в населённых пунктах на границе ДНР и Днепропетровской области. Потери несут очень большие. С линии фронта тела и фрагменты увозят в чем могут, вплоть до обычных пакетов из супермаркета. Сами боевики их называют полевыми кочегарками», — передаёт ТАСС.

Основная цель таких крематориев – маскировка истинного числа погибших. Таким образом, командование пытается скрыть реальные масштабы человеческих потерь как от общественности, так и от собственного личного состава.

Однако практика тайного сожжения тел уже вызвала волнения внутри подразделений. Фиксируются нарастающие конфликты между опытными участниками группировки и вновь прибывающим пополнением, которое категорически не приемлет подобные методы. Новобранцы, постоянно направляемые для удержания контроля над оставшимися приграничными территориями, находятся в крайне подавленном и деморализованном состоянии. Их моральный дух подорван, что только усугубляет внутреннее напряжение.

Если верить пленным бойцам ВСУ, то такая практика на Украине не является новшеством, поскольку в декабре захваченный украинский солдат рассказал, что тела погибших бойцов сжигают, чтобы не платить деньги их семьям. Стационарные крематории не справляются с нагрузкой, поэтому всё чаще появляются мобильные.