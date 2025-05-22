Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 17:05

Герой мема «Я тоже хочу шоколадку» погиб в зоне СВО, воюя на стороне ВСУ

Исаак Величко.Обложка © Проект «Кохана, ми вбиваємо дітей»

Исаак Величко.Обложка © Проект «Кохана, ми вбиваємо дітей»

19-летний Исаак Величко, который приобрёл популярность в интернете благодаря мему «Я тоже хочу шоколадку», погиб на СВО в рядах ВСУ. Об этом сообщают украинские СМИ.

Исаак Величко родился в Чигирине в 2006 году. В детстве его отец ушёл из семьи, и мальчик долгое время чувствовал себя одиноким как дома, так и в школе. Из-за своей полноты Исаак часто становился объектом насмешек со стороны сверстников. Однако в 2015 году его жизнь изменилась благодаря одному выпуску популярного украинского ток-шоу «Кохана, ми вбиваємо дітей» (Дорогая, мы убиваем детей).

В этом выпуске он запомнился зрителям своим эмоциональным спичем о том, что не получил шоколадку. Этот отрывок быстро стал вирусным в Интернете, сделав Исаака легендой мемов.

Известный украинский КВНщик ликвидирован в зоне СВО
Известный украинский КВНщик ликвидирован в зоне СВО

А ранее стало известно, что российские войска ликвидировали бойца ВСУ Дмитрия Скрипника, известного под позывным Стендап. Он был родом из Кривого Рога — родного города Владимира Зеленского, который, к слову, тоже начинал свою карьеру как юморист.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Лучшее из Интернета
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar