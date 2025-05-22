Герой мема «Я тоже хочу шоколадку» погиб в зоне СВО, воюя на стороне ВСУ

19-летний Исаак Величко, который приобрёл популярность в интернете благодаря мему «Я тоже хочу шоколадку», погиб на СВО в рядах ВСУ. Об этом сообщают украинские СМИ.

Исаак Величко родился в Чигирине в 2006 году. В детстве его отец ушёл из семьи, и мальчик долгое время чувствовал себя одиноким как дома, так и в школе. Из-за своей полноты Исаак часто становился объектом насмешек со стороны сверстников. Однако в 2015 году его жизнь изменилась благодаря одному выпуску популярного украинского ток-шоу «Кохана, ми вбиваємо дітей» (Дорогая, мы убиваем детей).

В этом выпуске он запомнился зрителям своим эмоциональным спичем о том, что не получил шоколадку. Этот отрывок быстро стал вирусным в Интернете, сделав Исаака легендой мемов.