Известный украинский КВНщик ликвидирован в зоне СВО

Украинский актёр, шоумен и бывший участник КВН Максим Нелипа был ликвидирован в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на его жену.

По словам супруги, военнослужащий погиб 12 мая во время выполнения боевого задания. Обстоятельства смерти находятся в стадии выяснения. Актёр получил известность благодаря участию в КВН. В ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ) он вступил в марте 2022 года.