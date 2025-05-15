Известный украинский КВНщик ликвидирован в зоне СВО
«Страна.ua»: В зоне СВО ликвидирован известный игрок КВН Максим Нелипа
Максим Нелипа. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nelimax252
Украинский актёр, шоумен и бывший участник КВН Максим Нелипа был ликвидирован в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на его жену.
По словам супруги, военнослужащий погиб 12 мая во время выполнения боевого задания. Обстоятельства смерти находятся в стадии выяснения. Актёр получил известность благодаря участию в КВН. В ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ) он вступил в марте 2022 года.
А ранее стало известно, что российские войска ликвидировали бойца ВСУ Дмитрия Скрипника, известного под позывным Стендап. Он являлся уроженцем Кривого Рога — родного города главаря киевского режима Владимира Зеленского, который, по иронии судьбы, тоже раньше был юмористом.