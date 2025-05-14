В ходе боевых действий российские войска ликвидировали бойца ВСУ Дмитрия Скрипника, известного под позывным Стендап. Как сообщают источники, он являлся уроженцем Кривого Рога — родного города главаря киевского режима Владимира Зеленского, который, по иронии судьбы, тоже раньше был юмористом.

Дмитрий Скрипник, позывной Стендап. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gordondmitry*

Скрипник, бывший стендап-комик, добровольно вступил в ряды ВСУ в июне 2023 года, впоследствии переведясь в спецподразделение «Контакт 12» при националистическом формировании «Азов»**. Как сообщает aif.ru, ликвидация комика произошла 9 мая под Дзержинском (украинское название — Торецк)в ходе боестолкновения.

Ранее стало известно, что примкнувший к ВСУ австралийский солдат удачи Калеб Лист, был убит под Изюмом в Харьковской области. Гибель наёмника подтвердил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, порекомендовав соотечественникам не ездить на Украину.