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Регион
14 мая, 15:28

ВС РФ под Торецком ликвидировали коллегу Зеленского — бойца ВСУ с позывным Стендап

Aif.ru: Коллега Зеленского стендап-комик Скрипник ликвидирован в зоне СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

В ходе боевых действий российские войска ликвидировали бойца ВСУ Дмитрия Скрипника, известного под позывным Стендап. Как сообщают источники, он являлся уроженцем Кривого Рога — родного города главаря киевского режима Владимира Зеленского, который, по иронии судьбы, тоже раньше был юмористом.

Дмитрий Скрипник, позывной Стендап. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gordondmitry*

Дмитрий Скрипник, позывной Стендап. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gordondmitry*

Скрипник, бывший стендап-комик, добровольно вступил в ряды ВСУ в июне 2023 года, впоследствии переведясь в спецподразделение «Контакт 12» при националистическом формировании «Азов»**. Как сообщает aif.ru, ликвидация комика произошла 9 мая под Дзержинском (украинское название — Торецк)в ходе боестолкновения.

«Пристрелить напоследок»: Солдаты ВСУ пытались убить пленного при бегстве из Котляровки
«Пристрелить напоследок»: Солдаты ВСУ пытались убить пленного при бегстве из Котляровки

Ранее стало известно, что примкнувший к ВСУ австралийский солдат удачи Калеб Лист, был убит под Изюмом в Харьковской области. Гибель наёмника подтвердил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, порекомендовав соотечественникам не ездить на Украину.

* Включён в России в реестр иноагентов и реестр террористов и экстремистов.

** Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России.

Юрий Лысенко
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