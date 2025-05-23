Украинские олигархи в панике из-за приближения Армии России к Днепропетровской области

Украинские олигархи боятся и паникуют в свете приближения ВС России к границе Днепропетровской области. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, речь идёт, в частности, о Викторе Пинчуке (зять второго президента Украины Леонида Кучмы) и Геннадии Боголюбове (совладельце группы «Приват»).

«Приближение к границам Днепропетровской области вызвало панику и страх у основных украинских олигархов, типа Пинчука, Боголюбова и массы других, кто начинал и разжигал войну в Донбассе в 2014 году и где у них находятся основные промышленные активы», — сказал Рогов РИА «Новости».

Председатель комиссии ОП РФ добавил, что выход к Днепропетровской области станет ударом и для Владимира Зеленского, который является уроженцем этого региона — родился в Кривом Роге. Рогов уточнил, что на некоторых участках фронта в ДНР максимальное приближение к Днепропетровской области составляет около 1,5 км.