Психологическая атака против ВСУ помогла Армии России выйти на границу Днепропетровской области, уверен координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он подчеркнул, что для успешной операции ВС РФ сменили тактику и будут использовать её для дальнейшего освобождения территорий в рамках СВО.

По словам подпольщика, российские бойцы начали всё чаще использовать беспилотники для снижения потерь. ВС РФ наносят очень точные удары по второй и третьей линиям обороны противника, уничтожая резервы ВСУ ещё до того, как они достигнут линии боевого соприкосновения.