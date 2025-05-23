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Регион
23 мая, 07:55

В подполье раскрыли, какая тактика помогла Армии России достичь границы Днепропетровщины

Лебедев: Психологическая атака помогла ВС РФ достичь границы Днепропетровщины

Военные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Военные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Психологическая атака против ВСУ помогла Армии России выйти на границу Днепропетровской области, уверен координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он подчеркнул, что для успешной операции ВС РФ сменили тактику и будут использовать её для дальнейшего освобождения территорий в рамках СВО.

По словам подпольщика, российские бойцы начали всё чаще использовать беспилотники для снижения потерь. ВС РФ наносят очень точные удары по второй и третьей линиям обороны противника, уничтожая резервы ВСУ ещё до того, как они достигнут линии боевого соприкосновения.

«Срывают логистику, срывают ротацию. Это всё хорошо влияет и на психологическую сторону противника. Многие разбегаются, кто-то сдаётся в плен», — подчеркнул собеседник издания «Абзац».

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Напомним, ранее российские военные вышли на границу Днепропетровской области. Первые позиции заняли подразделения 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии из группировки войск «Центр». Кроме того, ВС РФ начали бои за последний участок границы ДНР и Запорожской области, который контролирует противник.

Борис Эльфанд
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