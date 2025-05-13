Россия штурмует Харьковскую область с новой силой – заняты два опорных пункта ВСУ
Военэксперт Марочко: Армия России возобновила наступление на Волчанск и Липцы
Армия России заняла два опорных пункта ВСУ у Волчанска и Липцов. Обложка © Life.ru
После завершения трёхдневного перемирия, приуроченного к празднованию 80-летия Победы, Армия России возобновила наступательные действия в Харьковской области. Основные усилия сосредоточены на районах Волчанска и Липцов, где ведётся борьба за ключевые опорные точки украинской армии. Военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС сообщил, что российские подразделения продвинулись вперёд за сутки после окончания режима тишины.
«В районе Липцов и Волчанска после небольшой паузы, связанной с трёхдневным перемирием, объявленным Россией к 9 Мая, нарастает активная фаза боевых действий. С 12 мая наши войска заняли два опорных пункта противника и наращивают освободительные действия», — отметил он.
По словам эксперта, Вооружённые силы Украины (ВСУ) использовали время перемирия для перегруппировки, укрепления позиций и восстановления боеспособности своих сил.
Напомним, что объявленное перемирие, неоднократно нарушавшееся ВСУ, завершилось в ночь с 10 на 11 мая. Российский лидер Владимир Путин сообщил о попытках атак на российскую границу в этот период, подчеркнув, что Москва рассматривала возможность продления режима тишины — при соответствующей реакции со стороны Киева.