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Регион
13 мая, 04:11

Россия штурмует Харьковскую область с новой силой – заняты два опорных пункта ВСУ

Военэксперт Марочко: Армия России возобновила наступление на Волчанск и Липцы

Армия России заняла два опорных пункта ВСУ у Волчанска и Липцов. Обложка © Life.ru

Армия России заняла два опорных пункта ВСУ у Волчанска и Липцов. Обложка © Life.ru

После завершения трёхдневного перемирия, приуроченного к празднованию 80-летия Победы, Армия России возобновила наступательные действия в Харьковской области. Основные усилия сосредоточены на районах Волчанска и Липцов, где ведётся борьба за ключевые опорные точки украинской армии. Военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС сообщил, что российские подразделения продвинулись вперёд за сутки после окончания режима тишины.

«В районе Липцов и Волчанска после небольшой паузы, связанной с трёхдневным перемирием, объявленным Россией к 9 Мая, нарастает активная фаза боевых действий. С 12 мая наши войска заняли два опорных пункта противника и наращивают освободительные действия», — отметил он.

По словам эксперта, Вооружённые силы Украины (ВСУ) использовали время перемирия для перегруппировки, укрепления позиций и восстановления боеспособности своих сил.

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Напомним, что объявленное перемирие, неоднократно нарушавшееся ВСУ, завершилось в ночь с 10 на 11 мая. Российский лидер Владимир Путин сообщил о попытках атак на российскую границу в этот период, подчеркнув, что Москва рассматривала возможность продления режима тишины — при соответствующей реакции со стороны Киева.

Андрей Васильев
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