После завершения трёхдневного перемирия, приуроченного к празднованию 80-летия Победы, Армия России возобновила наступательные действия в Харьковской области. Основные усилия сосредоточены на районах Волчанска и Липцов, где ведётся борьба за ключевые опорные точки украинской армии. Военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС сообщил, что российские подразделения продвинулись вперёд за сутки после окончания режима тишины.

«В районе Липцов и Волчанска после небольшой паузы, связанной с трёхдневным перемирием, объявленным Россией к 9 Мая, нарастает активная фаза боевых действий. С 12 мая наши войска заняли два опорных пункта противника и наращивают освободительные действия», — отметил он.