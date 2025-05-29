Военный эксперт объяснил ценность освобождённой ВС РФ Строевки в Харьковской области

Российские вооружённые силы установили контроль над населённым пунктом Строевка в Харьковской области. Это позволило занять ключевую возвышенность, значительно улучшив тактические позиции на линии боевого соприкосновения, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Стратегическая ценность Строевки заключена в её положении — она стоит на высоте. По его словам, это «определяет некоторые позиции на линии фронта».

После взятия Строевки подразделения развивают наступление западнее населённого пункта. Одновременно продолжается продвижение в районе Каменки, расположенной юго-западнее упомянутого населённого пункта.

«Также, если мы посмотрим в целом на данный участок местности, то с населённого пункта Каменка, который находится юго-западнее от Строевки, также идет продвижение наших войск», — приводит его слова ТАСС.