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29 мая, 15:14

Военный эксперт объяснил ценность освобождённой ВС РФ Строевки в Харьковской области

Марочко: Строевка стоит на высоте, позволяя Армии России продвинуться к Каменке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Kutsenko Volodymyr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Kutsenko Volodymyr

Российские вооружённые силы установили контроль над населённым пунктом Строевка в Харьковской области. Это позволило занять ключевую возвышенность, значительно улучшив тактические позиции на линии боевого соприкосновения, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Стратегическая ценность Строевки заключена в её положении — она стоит на высоте. По его словам, это «определяет некоторые позиции на линии фронта».

После взятия Строевки подразделения развивают наступление западнее населённого пункта. Одновременно продолжается продвижение в районе Каменки, расположенной юго-западнее упомянутого населённого пункта.

«Также, если мы посмотрим в целом на данный участок местности, то с населённого пункта Каменка, который находится юго-западнее от Строевки, также идет продвижение наших войск», — приводит его слова ТАСС.

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Ранее Life.ru рассказывал, что российская армия за сутки сумела выбить украинских боевиков сразу из трёх населённых пунктов — Строевки в Харьковской области, Гнатовки и Шевченого Первого, которые находятся в ДНР.

Владимир Озеров
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