Российские военные освободили населённый пункт Константиновка в Сумской области. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. Также был освобождён населённый пункт Зелёное Поле в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Российские войска активно создают значительную буферную зону в Сумской области Украины, находящейся на границе с Курской областью, заявил ранее военный эксперт. Он сообщил, что на некоторых участках фронта российские бойцы продвинулись на расстояние до 10 километров. Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что российские военные приступили к созданию буферной зоны вдоль границы с Незалежной. Смысл этого пространства в предотвращении обстрелов приграничных российских регионов — Белгородской, Курской и Брянской областей, смежных с Харьковской, Сумской и Черниговской областями Украины.