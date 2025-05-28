Армия России теснит ВСУ в Сумской области: освобождён ещё один населённый пункт
МО: ВС России освободили Константиновку в Сумской области и Зелёное Поле в ДНР
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Российские военные освободили населённый пункт Константиновка в Сумской области. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. Также был освобождён населённый пункт Зелёное Поле в Донецкой Народной Республике (ДНР).
«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населённый пункт Константиновка Сумской области», — говорится в сообщении.
Зелёное Поле удалось освободить благодаря решительным действия группировки «Восток».
Российские войска активно создают значительную буферную зону в Сумской области Украины, находящейся на границе с Курской областью, заявил ранее военный эксперт. Он сообщил, что на некоторых участках фронта российские бойцы продвинулись на расстояние до 10 километров. Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что российские военные приступили к созданию буферной зоны вдоль границы с Незалежной. Смысл этого пространства в предотвращении обстрелов приграничных российских регионов — Белгородской, Курской и Брянской областей, смежных с Харьковской, Сумской и Черниговской областями Украины.