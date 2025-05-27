Жители приграничных районов Сумской области надеются на освобождение своих территорий от вооружённых формирований ВСУ и иностранных наёмников, которые грабят, насилуют и убивают мирных жителей. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

«Жители приграничных районов в Сумской области натерпелись проблем, бед от того, что на их земле, в их сёлах квартировали нацисты, террористы со всего мира. И колумбийцы, и поляки, и французы, которые убивали, насиловали, грабили мирное население», — приводит слова парламентария ТАСС.

Он добавил, что после прихода российских военных, которые оказывают медпомощь жителям Сумской области, местные стали надеяться, что другие города и районы «будут освобождены от этой мрази. И у людей на Украине наступит мир и благополучие», заключил Водолацкий.