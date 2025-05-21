«Земля совсем не чужая»: Хинштейн рассказал о своём дедушке из Сумской области
Хинштейн объяснил свою связь с Сумской областью
Обложка © РИА Новости / Кирилл Зыков
Врио главы Курской области Александр Хинштейн рассказал, что его дедушка родом из Сумской области. Политик отметил, что этот подконтрольный киевским властям регион для него не чужой.
«Между прочим, мой дедушка — родом из Сумской области. Так что это земля для меня совсем не чужая», — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.
Разговор об этом зашёл на совещании президента России Владимира Путина с главами муниципалитетов Курской области. Глава Глушковского района Павел Золотарёв заявил, что «Сумы должны быть нашими». Глава государства заметил в ответ с улыбкой, намекнув на амбиции руководителя региона: Вот почему Александра Евсеевича [Хинштейна] и выбрали — он тоже хочет побольше», намекнув на амбиции врио Курской области.
Дедушка Александра Хинштейна Абрам Харитонович Регирер родился в городе Кролевец Сумской области. Погиб в августе 1943 года в боях Великой Отечественной войны в Харьковской области.
ВС России ведут успешные боевые действия в Сумской области. Недавно был освобождён населённый пункт Марьино. На этом фоне Киев начал эвакуацию жителей более 200 населённых пунктов Сумской области.