Врио главы Курской области Александр Хинштейн рассказал, что его дедушка родом из Сумской области. Политик отметил, что этот подконтрольный киевским властям регион для него не чужой.

«Между прочим, мой дедушка — родом из Сумской области. Так что это земля для меня совсем не чужая», — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.

Разговор об этом зашёл на совещании президента России Владимира Путина с главами муниципалитетов Курской области. Глава Глушковского района Павел Золотарёв заявил, что «Сумы должны быть нашими». Глава государства заметил в ответ с улыбкой, намекнув на амбиции руководителя региона: Вот почему Александра Евсеевича [Хинштейна] и выбрали — он тоже хочет побольше», намекнув на амбиции врио Курской области.