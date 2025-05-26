Минобороны опубликовало видео сдачи в плен солдат ВСУ в Сумской области

Украинские военные отступили из села Беловоды в Сумской области, оставив на поле боя раненых и погибших. При этом часть солдат ВСУ предпочла сразу сдаваться в плен, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Освобождение села Беловоды. Видео © Пресс-служба Минобороны РФ

Как уточнили в ведомстве, перед началом операции по освобождению населённого пункта российские десантные подразделения провели разведку и выявили слабые места в обороне противника. Артиллерия ВС РФ нанесла удары по позициям ВСУ, подавляя их огневую активность и уничтожая командные пункты.