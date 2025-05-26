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26 мая, 10:28

Минобороны опубликовало видео сдачи в плен солдат ВСУ в Сумской области

МО РФ: Бойцы ВСУ бежали из Беловод Сумской области, бросив раненых и погибших

Украинские военные отступили из села Беловоды в Сумской области, оставив на поле боя раненых и погибших. При этом часть солдат ВСУ предпочла сразу сдаваться в плен, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Освобождение села Беловоды. Видео © Пресс-служба Минобороны РФ

Как уточнили в ведомстве, перед началом операции по освобождению населённого пункта российские десантные подразделения провели разведку и выявили слабые места в обороне противника. Артиллерия ВС РФ нанесла удары по позициям ВСУ, подавляя их огневую активность и уничтожая командные пункты.

Согласно информации Минобороны, беспилотные летательные аппараты группировки войск «Север» наносили удары по укрепленным позициям украинских сил и затрудняли их снабжение, перерезая линии доставки боеприпасов и продовольствия.

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Напомним, в результате ожесточённых боёв российские военнослужащие освободили населённый пункт Беловоды, а также село Владимировка в Сумской области. Также сообщается о продвижении ВС РФ на нескольких направлениях в ДНР.

Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ

Мария Любицкая
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