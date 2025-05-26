Алаудинов заявил, что Россия уже одержала победу в СВО
Алаудинов: Россия уже победила в СВО и теперь перед ней новые вызовы
Военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog
Победа России в специальной военной операции (СВО) уже очевидна, страна готова к новым вызовам. Об этом заявил генерал-лейтенант Апти Алаудинов, которого цитирует Telegram-канал МОЛОТОВ «АХМАТ».
Генерал-лейтенант заявил, что российские войска противостоят полчищам антихристов. По его мнению, враги продолжат нести зло, пока Россия не станет подобной им. Он подчеркнул, что сила РФ кроется в единстве, которое и является главным ключом к победе.
«Россия — это слишком мощное государство. Россия — это государство, которое любимо Богом, хранимо Богом, и которое сохраняет в себе те ценности, которые ниспосланы Богом», — высказался он.
Российские войска действительно активно продвигаются на фронте. Так, накануне стало известно об освобождении населённого пункта Романовка в ДНР. Тем временем стремительно редеют войска ВСУ, из-за чего украинское командование бросает в бой женщин-заключённых.