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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
26 мая, 08:57

Алаудинов заявил, что Россия уже одержала победу в СВО

Алаудинов: Россия уже победила в СВО и теперь перед ней новые вызовы

Военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Победа России в специальной военной операции (СВО) уже очевидна, страна готова к новым вызовам. Об этом заявил генерал-лейтенант Апти Алаудинов, которого цитирует Telegram-канал МОЛОТОВ «АХМАТ».

Генерал-лейтенант заявил, что российские войска противостоят полчищам антихристов. По его мнению, враги продолжат нести зло, пока Россия не станет подобной им. Он подчеркнул, что сила РФ кроется в единстве, которое и является главным ключом к победе.

«Россия — это слишком мощное государство. Россияэто государство, которое любимо Богом, хранимо Богом, и которое сохраняет в себе те ценности, которые ниспосланы Богом», — высказался он.

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Российские войска действительно активно продвигаются на фронте. Так, накануне стало известно об освобождении населённого пункта Романовка в ДНР. Тем временем стремительно редеют войска ВСУ, из-за чего украинское командование бросает в бой женщин-заключённых.

Мария Любицкая
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