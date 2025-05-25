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25 мая, 10:50

Лавров назвал победителя в борьбе добра со злом

Лавров: В борьбе со злом побеждает отечественное, а не западное добро

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

В противостоянии добра и зла победу одержит добро, основанное на российских ценностях, а не на западных. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров ответил на вопрос про добро. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«У нас такого добра навалом, как на Западе. У нас своё добро есть. И именно оно побеждает», — заявил министр в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам Лаврова, мировая политика сегодня представляет собой «борьбу добра со злом». Это заявление прозвучало после вручения ему ордена Андрея Первозванного.

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Ранее Лавров заявил, что Россия готова продолжать стремиться к мирному разрешению конфликта на Украине, несмотря на преступные действия Киева и его нежелание идти на дипломатический путь. Он подчеркнул, что Россия будет выполнять договорённости, достигнутые 16 мая в Стамбуле на переговорах с Украиной.

Алиса Хуссаин
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