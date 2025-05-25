Лавров назвал победителя в борьбе добра со злом
Лавров: В борьбе со злом побеждает отечественное, а не западное добро
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
В противостоянии добра и зла победу одержит добро, основанное на российских ценностях, а не на западных. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров ответил на вопрос про добро. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«У нас такого добра навалом, как на Западе. У нас своё добро есть. И именно оно побеждает», — заявил министр в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
По словам Лаврова, мировая политика сегодня представляет собой «борьбу добра со злом». Это заявление прозвучало после вручения ему ордена Андрея Первозванного.
Ранее Лавров заявил, что Россия готова продолжать стремиться к мирному разрешению конфликта на Украине, несмотря на преступные действия Киева и его нежелание идти на дипломатический путь. Он подчеркнул, что Россия будет выполнять договорённости, достигнутые 16 мая в Стамбуле на переговорах с Украиной.