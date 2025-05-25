Лавров назвал победителя в борьбе добра со злом

В противостоянии добра и зла победу одержит добро, основанное на российских ценностях, а не на западных. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров ответил на вопрос про добро. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«У нас такого добра навалом, как на Западе. У нас своё добро есть. И именно оно побеждает», — заявил министр в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.