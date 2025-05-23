Лавров: Россия привержена мирному урегулированию вопреки преступным шагам Киева
Сергей Лавров. Обложка © Telegram / Дипакадемия МИД России
Москва готова продолжать держать курс на мирное урегулирование конфликта на Украине, хотя со стороны Киева не прекращаются преступные шаги и демонстрируется нежелание идти путём дипломатии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя рекордное количество нападений беспилотников ВСУ на российские гражданские объекты за последние дни.
«Остаёмся привержены мирному урегулированию. Мы всегда открыты для переговоров. Президент России Владимир Путин это неоднократно подтверждал публично и в своих переговорах с зарубежными деятелями», — подчеркнул Лавров.
Он напомнил, что Москва строго соблюдала все договорённости по временному перемирию, которое объявлялось на Пасху и День Победы. Однако киевский режим игнорировал условия и показывал агрессивное и преступное поведение, несмотря на любые уступки РФ. Лавров подчеркнул, что Россия намерена выполнять договорённости, которые были достигнуты недавно в Стамбуле за столом переговоров с Украиной. При этом Кремль требует и от Киева аналогичных действий, отметил министр.
Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры, продлившиеся около двух часов. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщил о главном итоге – договорённости провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Также переговорщики согласовали представление собственных предложений по возможному перемирию на втором раунде переговоров, дата и место которого ещё не определены.