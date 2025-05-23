Лавров: Россия привержена мирному урегулированию вопреки преступным шагам Киева

Москва готова продолжать держать курс на мирное урегулирование конфликта на Украине, хотя со стороны Киева не прекращаются преступные шаги и демонстрируется нежелание идти путём дипломатии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя рекордное количество нападений беспилотников ВСУ на российские гражданские объекты за последние дни.

«Остаёмся привержены мирному урегулированию. Мы всегда открыты для переговоров. Президент России Владимир Путин это неоднократно подтверждал публично и в своих переговорах с зарубежными деятелями», — подчеркнул Лавров.

Он напомнил, что Москва строго соблюдала все договорённости по временному перемирию, которое объявлялось на Пасху и День Победы. Однако киевский режим игнорировал условия и показывал агрессивное и преступное поведение, несмотря на любые уступки РФ. Лавров подчеркнул, что Россия намерена выполнять договорённости, которые были достигнуты недавно в Стамбуле за столом переговоров с Украиной. При этом Кремль требует и от Киева аналогичных действий, отметил министр.