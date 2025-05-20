«Спектакль провалился»: Захарова высказалась о попытке Зеленского сорвать переговоры в Стамбуле

Очередное шоу бывшего комика Владимира Зеленского, которое было устроено для срыва переговоров с российской делегацией в Стамбуле, с крахом провалилось, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Дипломат отметила, что украинская сторона пыталась психологически надавить на российскую делегацию. Как и было объявлено президентом России Владимиром Путиным, 15 мая российские представители прибыли в Стамбул для встречи с украинскими коллегами.

«Наивные ожидания, что перенос переговоров заставит Москву отменить их, не оправдались. В результате организованный Зеленским спектакль снова провалился», — заявила Захарова.

По словам дипломата, 16 мая Зеленский вынуждено направил своих представителей на переговоры с российской делегацией.