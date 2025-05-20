«Спектакль провалился»: Захарова высказалась о попытке Зеленского сорвать переговоры в Стамбуле
Захарова: Попытки Зеленского сорвать переговоры в Стамбуле не увенчались успехом
Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Очередное шоу бывшего комика Владимира Зеленского, которое было устроено для срыва переговоров с российской делегацией в Стамбуле, с крахом провалилось, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Дипломат отметила, что украинская сторона пыталась психологически надавить на российскую делегацию. Как и было объявлено президентом России Владимиром Путиным, 15 мая российские представители прибыли в Стамбул для встречи с украинскими коллегами.
«Наивные ожидания, что перенос переговоров заставит Москву отменить их, не оправдались. В результате организованный Зеленским спектакль снова провалился», — заявила Захарова.
По словам дипломата, 16 мая Зеленский вынуждено направил своих представителей на переговоры с российской делегацией.
Напомним, что переговоры России и Украины состоялись в Стамбуле 16 мая. По итогам встречи было принято решение об обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Глава делегации РФ Владимир Мединский отметил, что Киев запросил прямые переговоры на высшем уровне. Москва это решение приняла.