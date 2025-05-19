«Утром одно, вечером другое»: Захарова раскритиковала Киев за частую смену риторики
Захарова: Киев постоянно менял свою позицию на переговорах в Стамбуле
Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинская сторона демонстрирует непоследовательность и безответственность в принятии решений, что особенно ярко проявилось на переговорах в Турции.
«Даже по стамбульским переговорам было видно: утром — одна позиция, вечером — другая, а на следующее утро — третья. И так постоянно», — отметила Захарова, комментируя процесс российско-украинских консультаций.
Она подчеркнула, что Россия чётко сформулировала свою позицию ещё 14 июня 2024 года и действует в рамках обозначенных принципов. Захарова также призвала обратить внимание на стабильность и логичность действий российской стороны, в отличие от частых изменений подходов со стороны Киева.
Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры, которые длились около двух часов.. Как сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, обсуждалась возможность крупного обмена пленными по формуле «1000 на 1000», а также представлены предложения сторон по возможному перемирию. Украинская делегация выразила инициативу о проведении встречи на высшем уровне, и российская сторона приняла предложение к сведению.