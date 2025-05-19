«Утром одно, вечером другое»: Захарова раскритиковала Киев за частую смену риторики

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинская сторона демонстрирует непоследовательность и безответственность в принятии решений, что особенно ярко проявилось на переговорах в Турции.

«Даже по стамбульским переговорам было видно: утром — одна позиция, вечером — другая, а на следующее утро — третья. И так постоянно», — отметила Захарова, комментируя процесс российско-украинских консультаций.