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18 мая, 15:55

«Не будьте наивными»: Захарова уличила ФРГ в попытке тайно снабдить Киев крылатыми ракетами

Захарова назвала игрой слов заявления Мерца об отказе ФРГ поставлять Taurus Киеву

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нельзя верить словам канцлера Германии Фридриха Мерца, который начал убеждать мировую общественность в отсутствии у Берлина планов поставлять дальнобойные крылатые ракеты Taurus Украине. Об этом дипломат написала в телеграм-канале.

«Казалось бы, вот оно — подтверждение стремления Германии, как нас убеждали, к мирному урегулированию конфликта на Украине, к получению места за столом не только с ложечками для сахара и салфетками, но и предназначенного для серьёзных переговоров. Но не будьте наивными. Речь идёт об игре слов», — объяснила Захарова.

По её словам, задача Мерца — вывести из публичного обсуждения тему поставок ракет для нужд ВСУ, но при этом осуществить отправки оружия тайком. Она добавила, что канцлер ФРГ сослался на то, что разговоры о передаче Киеву Taurus стали «стратегическим преимуществом для России и стратегическим недостатком для ФРГ».

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Напомним, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия в настоящее время не рассматривает возможность поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Также он отверг возможность направления военных стран НАТО или ЕС на Украину.

Татьяна Миссуми
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