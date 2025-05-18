«Не будьте наивными»: Захарова уличила ФРГ в попытке тайно снабдить Киев крылатыми ракетами
Захарова назвала игрой слов заявления Мерца об отказе ФРГ поставлять Taurus Киеву
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нельзя верить словам канцлера Германии Фридриха Мерца, который начал убеждать мировую общественность в отсутствии у Берлина планов поставлять дальнобойные крылатые ракеты Taurus Украине. Об этом дипломат написала в телеграм-канале.
«Казалось бы, вот оно — подтверждение стремления Германии, как нас убеждали, к мирному урегулированию конфликта на Украине, к получению места за столом не только с ложечками для сахара и салфетками, но и предназначенного для серьёзных переговоров. Но не будьте наивными. Речь идёт об игре слов», — объяснила Захарова.
По её словам, задача Мерца — вывести из публичного обсуждения тему поставок ракет для нужд ВСУ, но при этом осуществить отправки оружия тайком. Она добавила, что канцлер ФРГ сослался на то, что разговоры о передаче Киеву Taurus стали «стратегическим преимуществом для России и стратегическим недостатком для ФРГ».
Напомним, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия в настоящее время не рассматривает возможность поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Также он отверг возможность направления военных стран НАТО или ЕС на Украину.