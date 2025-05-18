«Не будьте наивными»: Захарова уличила ФРГ в попытке тайно снабдить Киев крылатыми ракетами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нельзя верить словам канцлера Германии Фридриха Мерца, который начал убеждать мировую общественность в отсутствии у Берлина планов поставлять дальнобойные крылатые ракеты Taurus Украине. Об этом дипломат написала в телеграм-канале.

«Казалось бы, вот оно — подтверждение стремления Германии, как нас убеждали, к мирному урегулированию конфликта на Украине, к получению места за столом не только с ложечками для сахара и салфетками, но и предназначенного для серьёзных переговоров. Но не будьте наивными. Речь идёт об игре слов», — объяснила Захарова.