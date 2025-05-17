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Регион
17 мая, 20:32

Канцлер ФРГ Мерц заявил, что отправка войск НАТО на Украину не обсуждается

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг возможность направления военных контингентов стран НАТО или ЕС на Украину. После двусторонних переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони он подчеркнул, что этот вопрос даже не обсуждается в политических кругах.

«Мы сейчас работаем над прекращением огня», — сказал канцлер ФРГ.

Итальянский лидер также выразила свою принципиальную позицию, напомнив о скептическом отношении к инициативе Эмманюэля Макрона по созданию «коалиции желающих» для военной поддержки Киева. В отличие от Франции и Великобритании, активно участвующих в этих консультациях, Мелони чётко заявила, что Рим не планирует и не будет направлять свои войска.

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Ранее Мерц закрыл тему поставок Украине немецких крылатых ракет Taurus. Стоит отметить, что ещё в апреле он допускал такую возможность при согласовании с союзниками.

Артём Гапоненко
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