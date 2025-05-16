Мерц заявил, что Германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия в настоящее время не рассматривает возможность поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.

«В данный момент этот вопрос не стоит на повестке дня, к тому же он связан с необходимостью длительного обучения украинских военных», – сказал Мерц в интервью телеканалу ZDF.

Стоит отметить, что в середине апреля Мерц в интервью ARD не исключал возможности поставок Taurus ВСУ при согласовании с европейскими партнёрами. Однако министр обороны Германии Борис Писториус подчёркивал, что существует множество аргументов против такого шага. Пока что позиция Берлина по этому вопросу остается довольно неоднозначной.