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Регион
17 мая, 06:04

«Выражение беспомощности»: В Германии смеются над Мерцем из-за ультиматума России

Историк Попп: Громкие ультиматумы Мерца говорят о беспомощности ЕС в борьбе с РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryan Nash Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryan Nash Photography

Ультиматумы о прекращении огня, которые выдвигает канцлер ФРГ Фридрих Мерц в сторону России говорят о его полной беспомощности. Об этом рассказал швейцарский историк Роланд Попп в интервью Berliner Zeitung.

По мнению эксперта, этот шаг, в первую очередь, демонстрирует тщетность старых подходов. Москва, похоже, больше не расценивает такие угрозы как что-то серьёзное.

«Прежде всего, это выражение беспомощности. России вновь пригрозили санкциями. Берлин должен признать, что в Москве больше не воспринимают всерьёз подобные угрозы», — сказал он.

Историк отметил, что Мерц, упомянув возможность передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, зашёл слишком далеко. Этот шаг, по мнению Поппа, поставил самого политика в непростую ситуацию. Он подчеркнул, что такие системы вооружений должны оставаться в Германии для обеспечения её собственной безопасности, а не экспортироваться.

Мерц заявил, что Германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus
Мерц заявил, что Германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus

Ранее немецкие СМИ сообщили, что угрозы в адрес России со стороны Мерца являются «глупыми», учитывая её статус ядерной державы. Кроме того, для эффективного диалога с руководством РФ у ФРГ сейчас просто «нет тузов в рукаве». Однако немецкий канцлер верен стратегии ЕС — недавно он пригрозил новыми санкциями, если Москва откажется от перемирия на условиях Украины.

Владимир Озеров
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