Лавров: Ждём реакцию ООН на удары дронов ВСУ по гражданским объектам РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости международной оценки атак Украины по гражданским объектам России. Руководитель дипломатического ведомства подчеркнул, что такие действия нарушают Устав ООН, принципы ОБСЕ и нормы гуманитарного права, при этом упрекнув генсека ООН Антониу Гутерриша в пассивности.

«Ожидаем реакцию ООН. Тем более, что в комментариях, которые в ходе специальной военной операции мы слышим из уст генерального секретаря Антониу Гутерриша и его официальных представителей, просматривается нежелание или неспособность руководствоваться своими прямыми обязанностями, прежде всего, соблюдением принципов Устава ООН», — подчеркнул глава МИД РФ.

Отдельно министр связал рост ударов ВСУ с недавними визитами европейских лидеров (президента Франции Эмманюэля Макрона, премьера Британии Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и главы евродипломатии Каи Каллас) в Киев, назвав эту корреляцию очевидной. Лавров подчеркнул, что западные политики открыто демонстрируют поддержку действий украинской стороны.