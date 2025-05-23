Лавров: Ждём реакцию ООН на удары дронов ВСУ по гражданским объектам РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости международной оценки атак Украины по гражданским объектам России. Руководитель дипломатического ведомства подчеркнул, что такие действия нарушают Устав ООН, принципы ОБСЕ и нормы гуманитарного права, при этом упрекнув генсека ООН Антониу Гутерриша в пассивности.
«Ожидаем реакцию ООН. Тем более, что в комментариях, которые в ходе специальной военной операции мы слышим из уст генерального секретаря Антониу Гутерриша и его официальных представителей, просматривается нежелание или неспособность руководствоваться своими прямыми обязанностями, прежде всего, соблюдением принципов Устава ООН», — подчеркнул глава МИД РФ.
Отдельно министр связал рост ударов ВСУ с недавними визитами европейских лидеров (президента Франции Эмманюэля Макрона, премьера Британии Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и главы евродипломатии Каи Каллас) в Киев, назвав эту корреляцию очевидной. Лавров подчеркнул, что западные политики открыто демонстрируют поддержку действий украинской стороны.
«Те, кто опекает киевский режим, включая упомянутых вами персонажей, этого и не скрывают», — сказал он, отвечая на вопрос представителя прессы.
Напомним, в течение последних нескольких дней украинские дроны непрерывно атакуют регионы России. Только с вечера 22 мая российская противовоздушная оборона уничтожила по меньшей мере 112 БПЛА ВСУ. В МИД РФ анонсировали адекватный ответ на действия противника, целью которого станут военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса Украины.