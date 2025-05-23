Лавров: Россия передаст Украине проект документа об урегулировании после обмена
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что после завершения запланированного обмена пленными с Украиной по формуле «тысяча на тысячу» российская сторона будет готова предоставить Киеву свой вариант проекта соглашения по урегулированию украинского конфликта.
Он подчеркнул, что российская сторона по-прежнему ориентируется на договорённости, достигнутые на переговорах в Стамбуле между делегациями. В настоящее время Москва завершает формирование списков для обмена военнопленными в формате «тысяча на тысячу». По его словам, Россия активно работает над подготовкой проекта документа, содержащего условия для достижения прочного, долгосрочного и всеобъемлющего соглашения об урегулировании.
«Как только завершится обмен военнопленными, к этому времени мы будем готовы передать украинской стороне проект такого документа, который российская сторона сейчас завершает», — добавил министр.
Согласно ранее достигнутым договорённостям в Стамбуле (16 мая), между Россией и Украиной должен состояться обмен военнопленными в формате «1000 на 1000». Первый этап этого процесса был реализован сегодня, 23 мая. В результате обмена в Россию вернулись 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц, включая тех, кто был захвачен украинскими вооруженными силами в Курской области. В настоящее время прибывшие находятся в Белоруссии, где им будет предоставлена необходимая психологическая и медицинская поддержка.