Лавров: Россия передаст Украине проект документа об урегулировании после обмена

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что после завершения запланированного обмена пленными с Украиной по формуле «тысяча на тысячу» российская сторона будет готова предоставить Киеву свой вариант проекта соглашения по урегулированию украинского конфликта.

Он подчеркнул, что российская сторона по-прежнему ориентируется на договорённости, достигнутые на переговорах в Стамбуле между делегациями. В настоящее время Москва завершает формирование списков для обмена военнопленными в формате «тысяча на тысячу». По его словам, Россия активно работает над подготовкой проекта документа, содержащего условия для достижения прочного, долгосрочного и всеобъемлющего соглашения об урегулировании.

«Как только завершится обмен военнопленными, к этому времени мы будем готовы передать украинской стороне проект такого документа, который российская сторона сейчас завершает», — добавил министр.