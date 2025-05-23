Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 мая, 15:27

Российские бойцы, вернувшиеся после обмена с Украиной, встретили Родину троекратным «ура»

Опубликовано видео с россиянами, вернувшимися на Родину после обмена с Украиной

Опубликованы первые кадры с российскими военнослужащими и гражданскими, вернувшимися на Родину в результате обмена пленными с Украиной.

«Я очень рад, что вернулся домой. Меня переполняют тёплые ощущения от того, что я увижу своих родных. Всё будет хорошо! Слава России!» — говорит один из бойцов.

Военные, вернувшиеся на Родину после обмена с Украиной. Видео © Telegram/Zvezdanews

МО РФ: Очередной этап обмена пленными с Украиной состоится в ближайшие дни
МО РФ: Очередной этап обмена пленными с Украиной состоится в ближайшие дни

Напомним, 16 мая на переговорах в Стамбуле Россия и Украина договорились об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000». Сегодня, 23 мая, состоялся первый этап обмена: домой вернулись 270 бойцов ВС РФ и 120 мирных граждан, в том числе захваченных ВСУ в Курской области. Сейчас они находятся на территории Белоруссии, где им окажут психологическую и медицинскую помощь.

Обложка © Telegram/Zvezdanews

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar