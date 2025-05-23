Российские бойцы, вернувшиеся после обмена с Украиной, встретили Родину троекратным «ура»

Опубликованы первые кадры с российскими военнослужащими и гражданскими, вернувшимися на Родину в результате обмена пленными с Украиной.

«Я очень рад, что вернулся домой. Меня переполняют тёплые ощущения от того, что я увижу своих родных. Всё будет хорошо! Слава России!» — говорит один из бойцов.

Военные, вернувшиеся на Родину после обмена с Украиной. Видео © Telegram/Zvezdanews