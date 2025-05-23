Российские бойцы, вернувшиеся после обмена с Украиной, встретили Родину троекратным «ура»
Опубликовано видео с россиянами, вернувшимися на Родину после обмена с Украиной
Опубликованы первые кадры с российскими военнослужащими и гражданскими, вернувшимися на Родину в результате обмена пленными с Украиной.
«Я очень рад, что вернулся домой. Меня переполняют тёплые ощущения от того, что я увижу своих родных. Всё будет хорошо! Слава России!» — говорит один из бойцов.
Военные, вернувшиеся на Родину после обмена с Украиной. Видео © Telegram/Zvezdanews
Напомним, 16 мая на переговорах в Стамбуле Россия и Украина договорились об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000». Сегодня, 23 мая, состоялся первый этап обмена: домой вернулись 270 бойцов ВС РФ и 120 мирных граждан, в том числе захваченных ВСУ в Курской области. Сейчас они находятся на территории Белоруссии, где им окажут психологическую и медицинскую помощь.
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