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23 мая, 13:36

Первый этап окончен: Россия вернула 270 военных и 120 гражданских в рамках обмена

МО РФ: Россия вернула из плена ВСУ 270 военных и 120 гражданских в рамках обмена

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, включая захваченных войсками ВСУ мирных жителей Курской области уже на пути домой. Как сообщили в Минобороны России, 23 мая состоялся обмен пленными в рамках российско-украинских договорённостей, достигнутых 16 мая в Стамбуле.

«23 мая текущего года с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц», — доложили в Минобороны РФ.

В настоящее время возвращённые российские бойцы и гражданские лица находятся на территории Белоруссии. Там спасённым из украинского плена оказывается вся необходимая психологическая и медицинская помощь.

Всего несколькими часами ранее президент США Дональд Трамп объявил о проведении крупнейшего обмена военнопленными между Москвой и Киевом. Предполагается, что процесс может занять несколько дней и пройти не в один этап в период с 23 по 25 мая. Российские журналисты узнали, кто из военных вернётся в Россию и на Украину в рамках этого обмена.

Обмен российских военнопленных на украинских по формуле «1000 на 1000» идёт третий час
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Наталья Афонина
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