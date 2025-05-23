Первый этап окончен: Россия вернула 270 военных и 120 гражданских в рамках обмена

270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, включая захваченных войсками ВСУ мирных жителей Курской области уже на пути домой. Как сообщили в Минобороны России, 23 мая состоялся обмен пленными в рамках российско-украинских договорённостей, достигнутых 16 мая в Стамбуле.

«23 мая текущего года с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц», — доложили в Минобороны РФ.