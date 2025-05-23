Россия и Украина прямо сейчас обмениваются пленными по формуле «1000 на 1000»: кто едет домой
Mash: Обмен военнопленными «1000 на 1000» идёт на границе Украины и Белоруссии
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Масштабный обмен пленными по самой крупной формуле за время проведения специальной военной операции (СВО) проходит прямо сейчас на границе Украины и Белоруссии. Москва сможет вернуть домой большую часть своих военнослужащих, а Киев — менее 10% от заявленного количества. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
На данный момент в украинском плену находится около 1300 российских военнослужащих, тогда как в российском – около 10 тысяч солдат ВСУ. Россиян, одобренных к обмену, содержали в приграничной колонии в Сумах. Это в основном бойцы с Курского и Харьковского направлений. Киевских же пленных Россия содержит в приграничных колониях в Курской и Брянской областях.
Перед обменом обе страны предоставили списки пленных, которых они хотят вернуть. ГРУ, ГУР и контрразведка ФСБ провели проверку всех кандидатов, на что ушло около недели. Списки были переданы вскоре после переговоров в Стамбуле.
Всего часом ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Москва и Киев уже завершили крупнейший обмен пленными. Но есть вероятность, что американский лидер немного поторопился, ведь процесс может занять несколько дней и пройти в несколько этапов — с 23 по 25 мая. Сама договорённость об обмене была достигнута 16 мая на переговорах в Стамбуле. Впоследствии в СМИ появилась информация, что Киев планирует включить в обмен политических заключённых, чтобы получить возможность вернуть своих военнослужащих, находящихся в российском плену. Депутат Госдумы Андрей Картаполов выразил опасения, что украинские власти могут начать «собирать всех подряд», включая пожилых людей, подростков и женщин, поскольку иными способами набрать тысячу военнопленных будет крайне сложно. Непосредственно перед обменом Москва и Киев обменялись соответствующими списками.