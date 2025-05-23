Россия и Украина прямо сейчас обмениваются пленными по формуле «1000 на 1000»: кто едет домой

Масштабный обмен пленными по самой крупной формуле за время проведения специальной военной операции (СВО) проходит прямо сейчас на границе Украины и Белоруссии. Москва сможет вернуть домой большую часть своих военнослужащих, а Киев — менее 10% от заявленного количества. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На данный момент в украинском плену находится около 1300 российских военнослужащих, тогда как в российском – около 10 тысяч солдат ВСУ. Россиян, одобренных к обмену, содержали в приграничной колонии в Сумах. Это в основном бойцы с Курского и Харьковского направлений. Киевских же пленных Россия содержит в приграничных колониях в Курской и Брянской областях.