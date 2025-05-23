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Регион
23 мая, 09:52

Трамп заявил о крупном обмене пленными между Россией и Украиной

Дональд Трамп. Обложка © © РИА Новости / Стрингер

Дональд Трамп. Обложка © © РИА Новости / Стрингер

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина завершили крупный обмен пленными. По его мнению, это может быть началом «чего-то большого».

«Только что завершился крупный обмен пленными между Россией и Украиной. Он вступит в силу в ближайшее время. Поздравляю обе стороны с этими переговорами. Это может привести к чему-то большому?» — написал он.

Россия и Украина приняли важное решение по крупнейшему за СВО обмену военнопленными
Россия и Украина приняли важное решение по крупнейшему за СВО обмену военнопленными

Напомним, 16 мая на переговорах в Стамбуле Россия и Украина договорились об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000». После этого в СМИ появились сообщения, что Киев планирует использовать политзаключённых для обмена на попавших в российский плен бойцов ВСУ. Депутат Госдумы Андрей Картаполов не исключил, что киевские власти начнут «грести всех», в том числе стариков, подростков и женщин, которые находятся в украинских тюрьмах и СИЗО в статусе политзаключённых, потому что другими способами набрать тысячу человек для обмена с Россией не удастся. Накануне Москва и Киев обменялись списками для обмена.

Александра Вишнякова
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