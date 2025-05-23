Трамп заявил о крупном обмене пленными между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина завершили крупный обмен пленными. По его мнению, это может быть началом «чего-то большого».

«Только что завершился крупный обмен пленными между Россией и Украиной. Он вступит в силу в ближайшее время. Поздравляю обе стороны с этими переговорами. Это может привести к чему-то большому?» — написал он.