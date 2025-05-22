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Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
22 мая, 12:37

Россия и Украина приняли важное решение по крупнейшему за СВО обмену военнопленными

Депутат Саралиев: Обмен пленными «1000 на 1000» с ВСУ разобьют на несколько дней

Украинский пленный. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Украинский пленный. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Крупнейший с начала СВО обмен военнопленными во формуле «1000 на 1000» между Россией и Украиной провести в один день технически сложно, поэтому процесс решено разбить на несколько дней. Об этом сообщил во время беседы с РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Сроки предстоящего обмена пока не называются, но стороны намерены провести его в максимально возможном быстром режиме. При этом в Киеве рассказали, что даты уже согласованы.

Об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000» Москва и Киев условились 16 мая на переговорах в Стамбуле. По сведениям СМИ, Киев планирует использовать политзаключённых для обмена на попавших в российский плен бойцов ВСУ и уже ищет претендентов в украинских СИЗО и тюрьмах. Депутат Госдумы Андрей Картаполов не исключил, что киевские власти начнут «грести всех», в том числе стариков, подростков и женщин, которые находятся в украинских тюрьмах и СИЗО в статусе политзаключённых. По его мнению, другими способами набрать тысячу человек для обмена с Россией не удастся.

Речь о конкретных именах: В Кремле рассказали о подготовке к обмену пленными 1000 на 1000
Речь о конкретных именах: В Кремле рассказали о подготовке к обмену пленными 1000 на 1000
Андрей Бражников
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