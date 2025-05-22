Россия и Украина приняли важное решение по крупнейшему за СВО обмену военнопленными

Крупнейший с начала СВО обмен военнопленными во формуле «1000 на 1000» между Россией и Украиной провести в один день технически сложно, поэтому процесс решено разбить на несколько дней. Об этом сообщил во время беседы с РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.