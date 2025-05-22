Речь о конкретных именах: В Кремле рассказали о подготовке к обмену пленными 1000 на 1000

Все стороны заинтересованы в скорейшем проведении обмена пленными между РФ и Украиной по формуле 1000 на 1000, однако это вопрос очень трудоёмкий. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Работа ведётся по обмену конкретными именами. Поскольку речь идёт о тысяче на тысячу, то, конечно, это требует какого-то времени. Эта работа продолжается, но, ещё раз повторяю, достаточно оперативно. Все заинтересованы в том, чтобы это сделать в максимально возможном, быстром режиме», — сказал Песков.