Речь о конкретных именах: В Кремле рассказали о подготовке к обмену пленными 1000 на 1000
Песков: Все стороны заинтересованы в быстром проведении обмена пленными
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Все стороны заинтересованы в скорейшем проведении обмена пленными между РФ и Украиной по формуле 1000 на 1000, однако это вопрос очень трудоёмкий. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Работа ведётся по обмену конкретными именами. Поскольку речь идёт о тысяче на тысячу, то, конечно, это требует какого-то времени. Эта работа продолжается, но, ещё раз повторяю, достаточно оперативно. Все заинтересованы в том, чтобы это сделать в максимально возможном, быстром режиме», — сказал Песков.
Напомним, 16 мая на переговорах в Стамбуле Россия и Украина договорились об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000». После этого в СМИ появились сообщения, что Киев планирует использовать политзаключённых для обмена на попавших в российский плен бойцов ВСУ. Арестантам в украинских СИЗО уже начали поступать соответствующие предложения. Депутат Госдумы Андрей Картаполов не исключил, что киевские власти начнут «грести всех», в том числе стариков, подростков и женщин, которые находятся в украинских тюрьмах и СИЗО в статусе политзаключённых, потому что другими способами набрать тысячу человек для обмена с Россией не удастся.