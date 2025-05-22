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Регион
22 мая, 07:20

Убьют свои же: Пленные бойцы ВСУ боятся обмена из-за риска «жестокой смерти» на Украине

Алаудинов: ВСУ расправляются с вернувшимися из плена украинскими военными

Пленные бойцы ВСУ. Обложка © president.gov.ua

Пленные бойцы ВСУ. Обложка © president.gov.ua

Украинские военнослужащие, попавшие в плен к ВС РФ, рассказывают, что на родине их ждёт «жестокая смерть» в случае возвращения, поэтому они не желают попадать в списки по обмену пленными. Об этом рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Заградотряды, что у них есть, и они убивают их, если они возвращаются домой, это говорят сами пленные, которые у нас есть, пленные, которых взяли разные подразделения Минобороны», — сказал офицер ТАСС.

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Напомним, 16 мая на переговорах в Стамбуле была достигнута договорённость об обмене военнопленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000». А позже появились сведения о том, что Киев планирует использовать политзаключённых для обмена на бойцов ВСУ. Арестантам в украинских СИЗО уже начали поступать соответствующие предложения. Среди таких заключённых — те, кого обвиняют в поджогах автомобилей, фотографировании военных объектов или те, кого «просто подставили».

Татьяна Миссуми
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