Убьют свои же: Пленные бойцы ВСУ боятся обмена из-за риска «жестокой смерти» на Украине
Алаудинов: ВСУ расправляются с вернувшимися из плена украинскими военными
Пленные бойцы ВСУ. Обложка © president.gov.ua
Украинские военнослужащие, попавшие в плен к ВС РФ, рассказывают, что на родине их ждёт «жестокая смерть» в случае возвращения, поэтому они не желают попадать в списки по обмену пленными. Об этом рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Заградотряды, что у них есть, и они убивают их, если они возвращаются домой, это говорят сами пленные, которые у нас есть, пленные, которых взяли разные подразделения Минобороны», — сказал офицер ТАСС.
Напомним, 16 мая на переговорах в Стамбуле была достигнута договорённость об обмене военнопленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000». А позже появились сведения о том, что Киев планирует использовать политзаключённых для обмена на бойцов ВСУ. Арестантам в украинских СИЗО уже начали поступать соответствующие предложения. Среди таких заключённых — те, кого обвиняют в поджогах автомобилей, фотографировании военных объектов или те, кого «просто подставили».