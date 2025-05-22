Убьют свои же: Пленные бойцы ВСУ боятся обмена из-за риска «жестокой смерти» на Украине

Украинские военнослужащие, попавшие в плен к ВС РФ, рассказывают, что на родине их ждёт «жестокая смерть» в случае возвращения, поэтому они не желают попадать в списки по обмену пленными. Об этом рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Заградотряды, что у них есть, и они убивают их, если они возвращаются домой, это говорят сами пленные, которые у нас есть, пленные, которых взяли разные подразделения Минобороны», — сказал офицер ТАСС.