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22 мая, 15:10

Песков: Россия получила от Украины встречный список по обмену «тысячу на тысячу»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Москва получила от Киева встречный список пленных для обмена в формате «1000 на 1000». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

«Да, действительно, сейчас получен», — подтвердил он, отвечая на вопрос о поступлении документа.

Ранее договоренность о таком обмене была достигнута в ходе переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле.

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О получении списка от России ранее заявил Владимир Зеленский. По его словам, команда во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым проверяет данные по каждому человеку. А депутат Госдумы Андрей Картаполов не исключил, что киевские власти начнут «грести всех», в том числе стариков, подростков и женщин, которые находятся в украинских тюрьмах и СИЗО в статусе политзаключённых.

Марина Фещенко
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