Песков: Россия получила от Украины встречный список по обмену «тысячу на тысячу»

Москва получила от Киева встречный список пленных для обмена в формате «1000 на 1000». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

«Да, действительно, сейчас получен», — подтвердил он, отвечая на вопрос о поступлении документа.

Ранее договоренность о таком обмене была достигнута в ходе переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле.