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Регион
22 мая, 13:52

«‎Ждём!» Кремль подтвердил передачу Украине списка из 1000 военнопленных для обмена

Песков подтвердил передачу Киеву списка для обмена военнопленными «1000 на 1000»

Обложка © Минобороны Украины

Обложка © Минобороны Украины

Россия уже передала Украине список военнопленных для крупнейшего за время СВО обмена по формуле «тысяча на тысячу». Теперь Москва ждёт того же от Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы действительно передали наш список. Встречный список из Киева пока не получили. Ждём», — подтвердил «Интерфаксу» представитель Кремля появившиеся ранее сведения.

О получении списка от России заявил Владимир Зеленский. По его словам, команда во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым проверяет данные по каждому человеку. А депутат Госдумы Андрей Картаполов не исключил, что киевские власти начнут «грести всех», в том числе стариков, подростков и женщин, которые находятся в украинских тюрьмах и СИЗО в статусе политзаключённых. По его мнению, другими способами набрать тысячу человек для обмена с Россией не удастся.

Россия и Украина приняли важное решение по крупнейшему за СВО обмену военнопленными
Россия и Украина приняли важное решение по крупнейшему за СВО обмену военнопленными
Андрей Бражников
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