Зеленский: Россия передала Украине список пленных, которых готова обменять
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Россия передала Украине список военнопленных, которых передать в рамках обмена по формуле «1000 на 1000». Об этом сообщил Владимир Зеленский. По его словам, Киев сейчас уточняет данные по каждому из них.
«Я провёл совещание по подготовке к обмену. Соглашение об освобождении 1000 наших людей из российского плена, пожалуй, единственный ощутимый результат встречи в Турции. Мы работаем над тем, чтобы этот результат был достигнут», — заявил он.
Главарь киевского режима также отметил, что ему предоставили отчёты о контактах с россиянами. С украинской стороны организацией процесса занимается министр обороны Рустем Умеров.
Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялись переговоры России и Украины, продлившиеся около двух часов. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщил о планах масштабного обмена пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000». Сегодня в Кремле отметили, что все стороны заинтересованы в быстром проведении обмена пленными.