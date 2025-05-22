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22 мая, 12:06

Зеленский: Россия передала Украине список пленных, которых готова обменять

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Россия передала Украине список военнопленных, которых передать в рамках обмена по формуле «1000 на 1000». Об этом сообщил Владимир Зеленский. По его словам, Киев сейчас уточняет данные по каждому из них.

«Я провёл совещание по подготовке к обмену. Соглашение об освобождении 1000 наших людей из российского плена, пожалуй, единственный ощутимый результат встречи в Турции. Мы работаем над тем, чтобы этот результат был достигнут», — заявил он.

Главарь киевского режима также отметил, что ему предоставили отчёты о контактах с россиянами. С украинской стороны организацией процесса занимается министр обороны Рустем Умеров.

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Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялись переговоры России и Украины, продлившиеся около двух часов. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщил о планах масштабного обмена пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000». Сегодня в Кремле отметили, что все стороны заинтересованы в быстром проведении обмена пленными.

Наталья Афонина
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