Зеленский: Россия передала Украине список пленных, которых готова обменять

Россия передала Украине список военнопленных, которых передать в рамках обмена по формуле «1000 на 1000». Об этом сообщил Владимир Зеленский. По его словам, Киев сейчас уточняет данные по каждому из них.

«Я провёл совещание по подготовке к обмену. Соглашение об освобождении 1000 наших людей из российского плена, пожалуй, единственный ощутимый результат встречи в Турции. Мы работаем над тем, чтобы этот результат был достигнут», — заявил он.