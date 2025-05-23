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Регион
23 мая, 12:39

Обмен российских военнопленных на украинских по формуле «1000 на 1000» идёт третий час

«РБК-Украина»: Обмен пленными между Москвой и Киевом ещё не завершился

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Крупнейший обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000» между Россией и Украиной ещё не завершился. Процедура проходит на границе Незалежной и Белоруссии, работа продолжается, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

«Обмен пленными между Украиной и РФ ещё не завершился», — передаёт издание.

Россия и Украина прямо сейчас обмениваются пленными по формуле «1000 на 1000»: кто едет домой
Россия и Украина прямо сейчас обмениваются пленными по формуле «1000 на 1000»: кто едет домой

Напомним, что три часа назад президент США Дональд Трамп объявил о проведении крупнейшего обмена военнопленными между Москвой и Киевом. Предполагается, что процесс может занять несколько дней и пройти не в один этап в период с 23 по 25 мая. Российские журналисты узнали, кто из военных вернётся в Россию и на Украину в рамках этого обмена.

Наталья Афонина
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