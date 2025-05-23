МО РФ: Очередной этап обмена пленными с Украиной состоится в ближайшие дни

В ближайшие дни состоится очередной этап обмена военнопленными между Россией и Украиной. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Напомним, сегодня состоялся первый этап обмена пленными между Россией и Украиной, договорённость о котором была достигнута в ходе переговоров в Стамбуле 16 мая. В РФ вернулись 270 служащих Армии России, а также 120 гражданских, в том числе мирные жители Курской области, захваченные в плен ВСУ.