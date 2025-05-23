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Регион
23 мая, 13:49

МО РФ: Очередной этап обмена пленными с Украиной состоится в ближайшие дни

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В ближайшие дни состоится очередной этап обмена военнопленными между Россией и Украиной. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни», — сказано в публикации ведомства.

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Напомним, сегодня состоялся первый этап обмена пленными между Россией и Украиной, договорённость о котором была достигнута в ходе переговоров в Стамбуле 16 мая. В РФ вернулись 270 служащих Армии России, а также 120 гражданских, в том числе мирные жители Курской области, захваченные в плен ВСУ.

Юрий Лысенко
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