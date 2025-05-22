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22 мая, 11:56

Путин лично вручил Лаврову орден Андрея Первозванного в Кремле

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин наградил министра иностранных дел Сергея Лаврова, ему вручён орден св. Апостола Андрея Первозванного, являющийся высшей государственной наградой в России. Кадры с торжественной церемонии в Екатерининском зале Сенатского дворца в Кремле публикует Life.ru.

Лавров получил орден Андрея Первозванного. Видео © Life.ru

«Талант, знания, опыт, интеллект главного дипломата России Сергея Викторовича Лаврова принесли ему безусловное уважение и в нашей стране, и во всём мире, как среди друзей, так, как у нас иногда говорят, и среди так называемых геополитических оппонентов», — сказал Путин.

Глава государства отметил преданность Лаврова своей стране и её национальным интересам, а также поблагодарил чиновника за умение твёрдо отстаивать позицию Москвы на международной арене. Путин добавил, что дипломату ежедневно приходится справляться с колоссальной по объёму и сложности работе на благо Отечества. Указ о награждении Лаврова был подписан ещё 21 марта.

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Ранее в городе Курчатове президент России Владимир Путин поручил представить к государственным наградам тех муниципальных деятелей Курской области, кто внёс значительный вклад в нормализацию обстановки в регионе.

Татьяна Миссуми
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