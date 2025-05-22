Путин лично вручил Лаврову орден Андрея Первозванного в Кремле

Президент РФ Владимир Путин наградил министра иностранных дел Сергея Лаврова, ему вручён орден св. Апостола Андрея Первозванного, являющийся высшей государственной наградой в России. Кадры с торжественной церемонии в Екатерининском зале Сенатского дворца в Кремле публикует Life.ru.

Лавров получил орден Андрея Первозванного. Видео © Life.ru

«Талант, знания, опыт, интеллект главного дипломата России Сергея Викторовича Лаврова принесли ему безусловное уважение и в нашей стране, и во всём мире, как среди друзей, так, как у нас иногда говорят, и среди так называемых геополитических оппонентов», — сказал Путин.

Глава государства отметил преданность Лаврова своей стране и её национальным интересам, а также поблагодарил чиновника за умение твёрдо отстаивать позицию Москвы на международной арене. Путин добавил, что дипломату ежедневно приходится справляться с колоссальной по объёму и сложности работе на благо Отечества. Указ о награждении Лаврова был подписан ещё 21 марта.