Путин поручил наградить ряд муниципальных деятелей Курской области
Путин в Курчатове провёл совещание с главами муниципалитетов Курской области
Обложка © Life.ru
В городе Курчатове президент России Владимир Путин поручил представить к государственным наградам тех муниципальных деятелей Курской области, кто внёс значительный вклад в нормализацию обстановки в регионе. Это распоряжение стало итогом встречи главы государства с руководителями местных администраций, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин на встрече с муниципальными деятелями. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Хочу попросить [врио губернатора Курской области Хинштейна] Александра Евсеевича: обстановка боевая, поэтому это вполне естественно, прошу коллег, которые внесли особый вклад в нормализацию ситуации, представить к государственным наградам», — заявил Путин.
Беседа с руководителями муниципалитетов у главы государства продлилась более часа.
Ранее Владимир Путин наградил руководителя Гирьянского сельсовета Беловского района, вручив ему премию «Служение» в номинации «Мужество и героизм — на благо служения Родине». Российский президент отметил, что в отличие от чиновников более высоких рангов главы сельских поселений и районов постоянно находятся в непосредственном контакте с населением, что делает их труд ещё более ответственным.