Путин поручил наградить ряд муниципальных деятелей Курской области

В городе Курчатове президент России Владимир Путин поручил представить к государственным наградам тех муниципальных деятелей Курской области, кто внёс значительный вклад в нормализацию обстановки в регионе. Это распоряжение стало итогом встречи главы государства с руководителями местных администраций, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин на встрече с муниципальными деятелями. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Хочу попросить [врио губернатора Курской области Хинштейна] Александра Евсеевича: обстановка боевая, поэтому это вполне естественно, прошу коллег, которые внесли особый вклад в нормализацию ситуации, представить к государственным наградам», — заявил Путин.

Беседа с руководителями муниципалитетов у главы государства продлилась более часа.