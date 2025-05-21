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Регион
21 мая, 08:10

Путин поручил наградить ряд муниципальных деятелей Курской области

Путин в Курчатове провёл совещание с главами муниципалитетов Курской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В городе Курчатове президент России Владимир Путин поручил представить к государственным наградам тех муниципальных деятелей Курской области, кто внёс значительный вклад в нормализацию обстановки в регионе. Это распоряжение стало итогом встречи главы государства с руководителями местных администраций, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин на встрече с муниципальными деятелями. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Хочу попросить [врио губернатора Курской области Хинштейна] Александра Евсеевича: обстановка боевая, поэтому это вполне естественно, прошу коллег, которые внесли особый вклад в нормализацию ситуации, представить к государственным наградам», — заявил Путин.

Беседа с руководителями муниципалитетов у главы государства продлилась более часа.

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Ранее Владимир Путин наградил руководителя Гирьянского сельсовета Беловского района, вручив ему премию «Служение» в номинации «Мужество и героизм — на благо служения Родине». Российский президент отметил, что в отличие от чиновников более высоких рангов главы сельских поселений и районов постоянно находятся в непосредственном контакте с населением, что делает их труд ещё более ответственным.

Владимир Озеров
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