Путин лично вручил премию «Служение» главе сельсовета в Курской области
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В ходе визита в Курскую область президент России Владимир Путин наградил Юрия Польского, руководителя Гирьянского сельсовета Беловского района. Глава государства вручил ему премию «Служение» в номинации «Мужество и героизм — на благо служения Родине».
Церемония вручения, изначально запланированная на 21 апреля в Москве, не состоялась в полном объёме из-за болезни лауреата. Однако 20 мая, на совещании с главами муниципалитетов региона, Путин лично передал статуэтку Польскому под аплодисменты собравшихся.
«И я имел удовольствие вручать вашим коллегам соответствующий приз в номинации «Мужество и героизм на благо служения Родине». И всем вручил, кроме победителя, потому что он приболел. Но сегодня он здесь. Это глава администрации Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области Польской Юрий Владимирович», — сказал российский лидер.
Президент особо выделил значимость труда местных руководителей. Он подчеркнул, что именно на муниципальном уровне происходит «прямое столкновение» с проблемами граждан, требующее максимального погружения и самоотдачи. В отличие от чиновников более высоких эшелонов, работающих с отчётами, главы сельских поселений и районов постоянно находятся в непосредственном контакте с населением, что делает их миссию наиболее сложной и ответственной. По словам Путина, их служение Отечеству заслуживает глубокого признания.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин посетил Курскую область впервые после освобождения региона от ВСУ. Глава государства встретился с волонтёрами, провёл совещание с главами муниципалитетов и ознакомился с ходом строительства Курской АЭС-2. Президент заявил, что к разминированию освобождённых территорий в Курской области необходимо подключить больше сапёров. Глава государства отметил, что люди должны как можно скорее вернуться «к своим родным очагам». Также Путин поручил сохранить выплату в 65 тысяч рублей для жителей Курской области.
26 апреля в Минобороны РФ сообщили, что остатки сил Вооружённых сил Украины были выдавлены за пределы государственной границы Курской области. Подразделения Северной группировки войск освободили село Горналь — последний населённый пункт, находившийся под контролем противника.