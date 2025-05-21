Путин лично вручил премию «Служение» главе сельсовета в Курской области

В ходе визита в Курскую область президент России Владимир Путин наградил Юрия Польского, руководителя Гирьянского сельсовета Беловского района. Глава государства вручил ему премию «Служение» в номинации «Мужество и героизм — на благо служения Родине».

Церемония вручения, изначально запланированная на 21 апреля в Москве, не состоялась в полном объёме из-за болезни лауреата. Однако 20 мая, на совещании с главами муниципалитетов региона, Путин лично передал статуэтку Польскому под аплодисменты собравшихся.

«И я имел удовольствие вручать вашим коллегам соответствующий приз в номинации «Мужество и героизм на благо служения Родине». И всем вручил, кроме победителя, потому что он приболел. Но сегодня он здесь. Это глава администрации Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области Польской Юрий Владимирович», — сказал российский лидер.

Президент особо выделил значимость труда местных руководителей. Он подчеркнул, что именно на муниципальном уровне происходит «прямое столкновение» с проблемами граждан, требующее максимального погружения и самоотдачи. В отличие от чиновников более высоких эшелонов, работающих с отчётами, главы сельских поселений и районов постоянно находятся в непосредственном контакте с населением, что делает их миссию наиболее сложной и ответственной. По словам Путина, их служение Отечеству заслуживает глубокого признания.