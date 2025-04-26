Остатки подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) были выдавлены за пределы государственной границы Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Подразделения Северной группировки войск освободили село Горналь — последний населённый пункт, находящийся под контролем противника. Сейчас в освобождённых районах области проводятся мероприятия «по выявлению одиночных военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться на российской территории».

Напомним, что сегодня стало известно о полном освобождении курского приграничья. Активная фаза освобождения началась ещё 6 марта. С момента первоначального вторжения в общей сложности под контроль возвращено свыше 60 населённых пунктов — из них более половины, включая Суджу, были освобождены за последние два месяца.