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Опубликовано 26 апреля 2025, 13:34

Остатки подразделений противника выдавлены за пределы границы Курской области

МО РФ: Остатки подразделений ВСУ выдавлены за пределы госграницы Курщины

ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Остатки подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) были выдавлены за пределы государственной границы Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Вооружённые силы Российской Федерации завершили разгром формирований ВСУ, вторгнувшихся на территорию Курской области. <…> Остатки подразделений противника выдавлены за пределы государственной границы», — уточнили в ведомстве.

Подразделения Северной группировки войск освободили село Горналь — последний населённый пункт, находящийся под контролем противника. Сейчас в освобождённых районах области проводятся мероприятия «по выявлению одиночных военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться на российской территории».

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Напомним, что сегодня стало известно о полном освобождении курского приграничья. Активная фаза освобождения началась ещё 6 марта. С момента первоначального вторжения в общей сложности под контроль возвращено свыше 60 населённых пунктов — из них более половины, включая Суджу, были освобождены за последние два месяца.

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Алена Пенчугина
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