«Со слезами на глазах»: Захарова растрогалась после известия об освобождении Курщины
Захарова не смогла сдержать слёз радости после освобождения Курской области
Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что известие об освобождении Курской области восприняли в её семье со слезами радости на глазах. Об этом она написала в своём телеграм-канале.
«Со слезами радости на глазах вся наша семья встретила новость об освобождении Курской области! Каждый день следили за новостями, каждый день молились за жителей этой многострадальной земли. Слава Богу!» — поделилась дипломат.
Напомним, что сегодня российские войска завершили операцию в Курской области, объявив о полном освобождении региона от вражеских формирований. Президент РФ Владимир Путин отметил успешные действия отдельных подразделений и выразил благодарность военнослужащим за разгром противника.