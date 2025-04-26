«Со слезами на глазах»: Захарова растрогалась после известия об освобождении Курщины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что известие об освобождении Курской области восприняли в её семье со слезами радости на глазах. Об этом она написала в своём телеграм-канале.

«Со слезами радости на глазах вся наша семья встретила новость об освобождении Курской области! Каждый день следили за новостями, каждый день молились за жителей этой многострадальной земли. Слава Богу!» — поделилась дипломат.