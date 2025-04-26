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Опубликовано 26 апреля 2025, 13:03

«Со слезами на глазах»: Захарова растрогалась после известия об освобождении Курщины

Захарова не смогла сдержать слёз радости после освобождения Курской области

Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что известие об освобождении Курской области восприняли в её семье со слезами радости на глазах. Об этом она написала в своём телеграм-канале.

«Со слезами радости на глазах вся наша семья встретила новость об освобождении Курской области! Каждый день следили за новостями, каждый день молились за жителей этой многострадальной земли. Слава Богу!» — поделилась дипломат.

Флаг РФ поднят в Горнале — последнем селе Курской области, где оставались ВСУ
Флаг РФ поднят в Горнале — последнем селе Курской области, где оставались ВСУ

Напомним, что сегодня российские войска завершили операцию в Курской области, объявив о полном освобождении региона от вражеских формирований. Президент РФ Владимир Путин отметил успешные действия отдельных подразделений и выразил благодарность военнослужащим за разгром противника.

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Мария Любицкая
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