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Регион
Опубликовано 26 апреля 2025, 13:13

В Генштабе назвали дату начала активной фазы по освобождению Курщины от ВСУшников

Герасимов: Активная фаза освобождения Курской области началась 6 марта

Валерий Герасимов. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Валерий Герасимов. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Основные действия в рамках операции по освобождению Курской области от украинских войск были начаты 6 марта. Об этом рассказал начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.

«Наиболее активная фаза операции началась 6 марта этого года», — отметил он во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме ВКС.

Остановив продвижение украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область ранним утром 6 августа 2024 года, российские войска с начала марта перешли в масштабное наступление. Операция позволила за несколько дней освободить порядка 1100 квадратных километров территории. С момента первоначального вторжения в общей сложности под контроль возвращено свыше 60 населённых пунктов — из них более половины, включая Суджу, были освобождены за последние два месяца.

Появилось видео работы ВС РФ в последнем курском селе, освобождённом от ВСУ
Появилось видео работы ВС РФ в последнем курском селе, освобождённом от ВСУ

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ отдельно отметил, что проведённая в регионе операция под названием «Труба» (или «Поток») привела к полному слому обороны украинских подразделений. Также Герасимов доложил Владимиру Путину о полном освобождении Курской области. Операция по зачистке региона от вражеских формирований была успешно завершена.

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Ольга Сливченко
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