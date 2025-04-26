В Генштабе назвали дату начала активной фазы по освобождению Курщины от ВСУшников

Основные действия в рамках операции по освобождению Курской области от украинских войск были начаты 6 марта. Об этом рассказал начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.

«Наиболее активная фаза операции началась 6 марта этого года», — отметил он во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме ВКС.

Остановив продвижение украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область ранним утром 6 августа 2024 года, российские войска с начала марта перешли в масштабное наступление. Операция позволила за несколько дней освободить порядка 1100 квадратных километров территории. С момента первоначального вторжения в общей сложности под контроль возвращено свыше 60 населённых пунктов — из них более половины, включая Суджу, были освобождены за последние два месяца.